Гостей фестиваля фейерверков "Ростех" встретит робот "Юрий Долгорукий"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Международном фестивале фейерверков "Ростех", который пройдет в Братеевском парке 19 и 20 августа, гости смогут увидеть захватывающее пиротехническое шоу из 60 тысяч залпов, высота фейерверков будет достигать 200 метров, а также "прикоснуться к технологиям будущего", говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

"Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники. Зрителей удивит пятиметровый робот "Юрий Долгорукий" — дополненная реальность и тематические арт-объекты. Темой фестиваля в этом году стала "Москва на семи холмах" — посвященная грядущему юбилею города",- отмечается в релизе.

Праздник обещает быть не только зрелищным, но и познавательным — возвышенности Братеевского парка назовут в честь исторических холмов столицы, на которых молодые московские архитекторы возведут арт-инсталляции.

На "Боровицком холме", где во все времена проходили народные гуляния, появится площадь с необычной крепостной стеной, на которой будут установлены огромные 12-метровые качели. На "Ивановской горке", чья история неразрывно связана с музыкой, можно будет увидеть гигантскую музыкальную инсталляцию-орган из металлических труб.

Гости фестиваля смогут "заглянуть внутрь" труб и пережить незабываемое звуковое ощущение. Каждый из "семи холмов" будет украшать тематический арт-объект.

Но их размер и нестандартное архитектурное решение — отнюдь не самое впечатляющее. Прямо на месте можно будет скачать приложение для телефона, с помощью которого гости смогут расширить границы реального и увидеть то, что скрыто в арт-объектах.

Используя инструменты дополненной реальности, они понаблюдают за Иоганном Себастьяном Бахом, играющим для них на органе, сидящем на гигантских качелях Змеем Горынычем и увидят Вахтанга Кикабидзе в компании с Марчелло Мастрояни на московском кинофестивале.

Зрители смогут сделать селфи с каждым арт-объектом в дополненной реальности.

Одним из самых запоминающихся элементов фестивальной площадки станет 5-метровый робот "Юрий Долгорукий", который будет стоять на платформе-циферблате диаметром около 10 метров. Каждые полчаса он будет ударять по платформе своим мечом, отсчитывая время и рассказывая, какие развлечения ждут гостей в ближайшее время.

" Робот "Юрий Долгорукий" сможет вращать головой, двигать руками и даже общаться с посетителями. Кстати, вес робота составит почти 1 тонну. Гигантского робота будет сложно не заметить, возле него смогут встречаться потерявшиеся в толпе спутники. Робот создается совместно со студентами Московского художественно-промышленного института", — сообщают организаторы фестиваля.

Выступление первых команд можно будет увидеть в субботу, 19 августа, остальные — в воскресенье, 20 августа. Профессиональное жюри выберет тройку победителей.

Официальные информационные партнёры фестиваля — Первый канал, МИА "Россия Сегодня" и Радио Юмор ФМ.