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Общество

Гостей фестиваля фейерверков "Ростех" встретит робот "Юрий Долгорукий"

15:5020.07.2017
(обновлено: 15:52 20.07.2017)
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© AP Photo / Darko VojinovicРобот. Архивное фотоРобот. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Международном фестивале фейерверков "Ростех", который пройдет в Братеевском парке 19 и 20 августа, гости смогут увидеть захватывающее пиротехническое шоу из 60 тысяч залпов, высота фейерверков будет достигать 200 метров, а также "прикоснуться к технологиям будущего", говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

"Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники. Зрителей удивит пятиметровый робот "Юрий Долгорукий" — дополненная реальность и тематические арт-объекты. Темой фестиваля в этом году стала "Москва на семи холмах" — посвященная грядущему юбилею города",- отмечается в релизе.

Праздник обещает быть не только зрелищным, но и познавательным — возвышенности Братеевского парка назовут в честь исторических холмов столицы, на которых молодые московские архитекторы возведут арт-инсталляции.

На "Боровицком холме", где во все времена проходили народные гуляния, появится площадь с необычной крепостной стеной, на которой будут установлены огромные 12-метровые качели. На "Ивановской горке", чья история неразрывно связана с музыкой, можно будет увидеть гигантскую музыкальную инсталляцию-орган из металлических труб.

Кульминация торжеств: десять тысяч фейерверков над Москвой
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ этом году в честь Дня Победы в небо над российской столицей запустили около десяти тысяч фейерверков.Праздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В этом году в честь Дня Победы в небо над российской столицей запустили около десяти тысяч фейерверков.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗалпы производились из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий.Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Залпы производились из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкАртиллерийская техника была размещена в 16 точках по всей Москве.Праздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Артиллерийская техника была размещена в 16 точках по всей Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСалют начался в 22.00 по московскому времени и продолжался в течение десяти минут.Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Салют начался в 22.00 по московскому времени и продолжался в течение десяти минут.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОтвечал за запуск фейерверков в столице 449-й Отдельный гвардейский салютный дивизион.Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отвечал за запуск фейерверков в столице 449-й Отдельный гвардейский салютный дивизион.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВсего из салютных установок и артиллерийских орудий было произведено 30 залпов.Праздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Всего из салютных установок и артиллерийских орудий было произведено 30 залпов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛегендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года стреляли с Поклонной горы.Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года стреляли с Поклонной горы.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкДля празднования Дня Победы используются салютные выстрелы калибров 310, 195, 125 и 105 миллиметров. Именно от размера калибра зависит высота разрыва и образование цветного шара в воздухе.Праздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Для празднования Дня Победы используются салютные выстрелы калибров 310, 195, 125 и 105 миллиметров. Именно от размера калибра зависит высота разрыва и образование цветного шара в воздухе.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСочетание цветов главного салюта страны, высоту залпов и их последовательность "продумывает" специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сочетание цветов главного салюта страны, высоту залпов и их последовательность "продумывает" специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве.Праздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Праздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве.
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Гости фестиваля смогут "заглянуть внутрь" труб и пережить незабываемое звуковое ощущение. Каждый из "семи холмов" будет украшать тематический арт-объект.

Праздничный салют в Москве в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© Фотохост-агентство/Константин Чалабов
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Миллион разноцветных огней: как создаются фейерверки ко Дню Победы

Но их размер и нестандартное архитектурное решение — отнюдь не самое впечатляющее. Прямо на месте можно будет скачать приложение для телефона, с помощью которого гости смогут расширить границы реального и увидеть то, что скрыто в арт-объектах.

Используя инструменты дополненной реальности, они понаблюдают за Иоганном Себастьяном Бахом, играющим для них на органе, сидящем на гигантских качелях Змеем Горынычем и увидят Вахтанга Кикабидзе в компании с Марчелло Мастрояни на московском кинофестивале.
Зрители смогут сделать селфи с каждым арт-объектом в дополненной реальности.

Одним из самых запоминающихся элементов фестивальной площадки станет 5-метровый робот "Юрий Долгорукий", который будет стоять на платформе-циферблате диаметром около 10 метров. Каждые полчаса он будет ударять по платформе своим мечом, отсчитывая время и рассказывая, какие развлечения ждут гостей в ближайшее время.

" Робот "Юрий Долгорукий" сможет вращать головой, двигать руками и даже общаться с посетителями. Кстати, вес робота составит почти 1 тонну. Гигантского робота будет сложно не заметить, возле него смогут встречаться потерявшиеся в толпе спутники. Робот создается совместно со студентами Московского художественно-промышленного института", — сообщают организаторы фестиваля.

Выступление первых команд можно будет увидеть в субботу, 19 августа, остальные — в воскресенье, 20 августа. Профессиональное жюри выберет тройку победителей.

Официальные информационные партнёры фестиваля — Первый канал, МИА "Россия Сегодня" и Радио Юмор ФМ.

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