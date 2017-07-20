На базе Тюменского госуниверситета откроют школу агробиологии

ТЮМЕНЬ, 20 июл — РИА Новости. На базе Тюменского государственного университета будет создана школа экологической и сельскохозяйственной биологии, в рамках которой планируется разработать интегрированные программы магистратуры и аспирантуры с привлечением специалистов из ведущих мировых научных центров. Создание школы одобрил Наблюдательный совет университета, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Структура школы будет включать в себя пять отделов, в состав которых войдут более пятнадцати различных научных лабораторий, в том числе Ситуационно-аналитический центр агропромышленного комплекса — мощный инструмент для обеспечения объективной информацией об угрозах и рисках в сельском хозяйстве лиц, принимающих решения в АПК", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что до 2020 года намечено обеспечить новое научное подразделение вуза необходимым оборудованием, кадровыми ресурсами, создать специализированную инфраструктуру для проведения современных агробиологических исследований.

"Такая школа важна для изменения лица университета с точки зрения исследовательской работы. Разумеется, ее создание требует поддержки как региональных властей, так и партнеров. И, одобряя этот проект, мы принимаем на себя обязательства, связанные с реализацией этого проекта", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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