Под Патриаршим мостом в центре Москвы построят музеи и кафе

Вид на Московский Кремль с Патриаршего моста. Архивное фото

Вид на Московский Кремль с Патриаршего моста. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Недвижимость. Под Патриаршим мостом рядом с Храмом Христа Спасителя в центре Москвы построят музеи и кафе, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг согласилась с подготовкой проекта планировки территории пешеходной зоны – Патриарший мост – от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной, говорится в нем.

В соответствии с концепцией архитектурной мастерской Renzo Piano Building Workshop в подэстакадном пространстве моста планируется разместить выставочные, музейные, творческие объекты, а также кафе, сообщается в пресс-релизе.

Как добавляется в нем, проект планировки территории подготовит ООО "ГЭС-2" за собственный счет.

На базе бывшей ГЭС-2 на Болотной площади в 2019 году планируется открыть музей современного искусства. Инвестором проекта является фонд "Виктория — искусство быть современным" (V-A-C) Леонида Михельсона. В проекте также участвует бюро Renzo Piano Building Workshop.