На Камчатке новый многоквартирный дом для бюджетников сдадут досрочно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Новый многоквартирный дом для работников бюджетной сферы: врачей, учителей, сдадут досрочно в райцентре Мильково в Камчатском крае осенью этого года в рамках региональной программы развития села, сообщил журналистам губернатор региона Владимир Илюхин.

Глава региона озвучил это в ходе рабочего визита в Мильковский муниципальный район.

Строительство дома ведется с 2016 года в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы". Согласно плану 40-квартирный жилой дом со служебными квартирами для учителей, врачей и других работников бюджетной сферы должен быть сдан в октябре, но фактически подрядная организация ООО "Мастер" уже завершает отделочные работы и люди получат ключи от новых квартир уже в сентябре.

"Дом будет сдан досрочно. Думаю, что через месяц подрядчик сможет приступить к оформлению документов, а муниципалитет начнет распределять квартиры по специалистам", — цитирует пресс-служба слова губернатора Илюхина.

По словам главы Мильковского района Владимира Войцеховского, краевые строительные программы позволяют обеспечить жильем специалистов. Он напомнил, что в декабре 2016 года по программе развития села многоквартирный жилой дом был сдан в селе Долиновка, а в ближайших планах — проектирование жилья в селе Атласово.

"Это ожидаемое событие, у нас в очереди на улучшение жилищных условий стоит более 100 человек и здесь особенный дефицит однокомнатных квартир. Из 40 квартир в новом доме будет 20 однокомнатных, 10 двухкомнатных и 10 трёхкомнатных. Губернатор поставил задачу максимально обеспечить служебными квартирами учителей, врачей, работников культуры", — цитирует пресс-служба сказал Войцеховского.

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