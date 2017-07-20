Дроздов заявил, что рад оказаться в базе данных "Миротворца" с друзьями

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Известный российский телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов заявил, что для него "честь и радость" быть внесенным в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", и добавил, что и в дальнейшем с удовольствием будет ездить в Крым на любые мероприятия.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Дроздов попал в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В базе указывается, что он был участником фестиваля "Алые паруса Артека" в Крыму в 2017 году.

"В списке мои друзья и ровесники: (Иосиф) Кобзон, (Василий) Лановой, (Валентин) Гафт. В такой список попасть для меня — честь и радость. Люди хорошие там, правда?" — сказал Дроздов радиостанции "Говорит Москва".

"Я бывал в Крыму, ездил снимал передачу про "Тайган" — замечательный парк львов, там еще медведи, тигры. Я очень рад, что побывал в Крыму, а в Украину в ее современном состоянии я ехать не имею ни малейшего желания. Так что меня этот отказ во въезде не задевает ни с какого бока. А в Крым я ещё поеду с удовольствием, на любое мероприятие", — добавил Дроздов.