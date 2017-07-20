Более 47 млн рублей направят на ремонт соцучреждений на Вологодчине

ВОЛОГДА, 20 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более 47 миллионов рублей направят власти Вологодской области на ремонт интернатов и детских домов в этом году, сообщила РИА Новости начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина.

"Львиную долю средств выделил бюджет Вологодской области — 44,8 миллиона рублей. Свою лепту внес и Пенсионный фонд России — 2,7 миллиона рублей. Все эти средства пойдут на ремонт и покупку нового оборудования для учреждений, где проживают пенсионеры, инвалиды и дети-сироты.", — сказала Каманина.

В частности, по ее словам, в Череповецком доме-интернате № 1 в этом году приведут в порядок жилые корпуса. Там заменят балконные двери, линолеум, батареи, отштукатурят потолки и стены.

"В Мосейковском психоневрологическом интернате капитально отремонтируют баню-прачечную, а в Вологодском — займутся электричеством и сантехникой. Комфортнее станет и Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов под Вологдой", — отметила начальник департамента соцзащиты.