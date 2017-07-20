Волин объяснил, почему против запрета на показ в кино употребления алкоголя

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россияне сами в состоянии разобраться, хотят ли они курить и употреблять спиртные напитки: если они это делают, то не потому, что увидели соответствующую сцену в кинофильме, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Как сообщила ранее газета " Известия ", Министерство здравоохранения России предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, в которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях.

"Ряд представителей, близких к Минздраву, хотели запретить сцены потребления алкоголя в кино и на телевидении… Мы исходим из того, что граждане РФ сами в состоянии разобраться, хотят ли они пить или курить, и точно делают это не потому, что увидели сцену по телевизору. Наша позиция: надо уже оставить в покое телевизор и рекламу и вообще поменьше вмешиваться в жизнь людей", — сказал Волин.

Отвечая на вопрос о том, каким в министерстве в целом видят следующий год для интернета, ТВ и других СМИ, Волин сказал: "Не думаю, что он будет чем-то принципиально отличаться от нынешнего или предыдущего".

"Никаких революций в следующем году в нашей сфере не произойдёт", — уверен замминистра.

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