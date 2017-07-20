В Адыгее создали координационный совет по патриотическому воспитанию

МАЙКОП, 20 июл — РИА Новости. Республиканский координационный совет по патриотическому воспитанию создан в Адыгее по распоряжению врио главы республики Мурата Кумпилова, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

Совет создан в целях поддержки общественных инициатив, молодежных организаций, активизации и систематизации патриотического воспитания населения. В состав Совета вошли представители министерства образования и науки республики, военного комиссариата, регионального отделения ДОСААФ, других ведомств и общественных организаций, работающих в сфере военно-патриотического воспитания. Возглавила Совет исполняющая обязанности премьер-министра республики Наталья Широкова.

"Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из важнейших государственных задач. Необходимо уходить от шаблонов и неэффективных мероприятий. Нужно найти интересные формы патриотической работы, чтобы детям и молодежи было интересно самим узнавать историю своей страны и своей республики, приобщаться к культурным ценностям и достижениям", — цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

По данным пресс-службы, Совет будет анализировать исполнение региональной подпрограммы по патриотическому воспитанию жителей республики В этом году на нее будет выделено из республиканского бюджета более 3,6 миллиона рублей.

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