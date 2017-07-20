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Общество

Подводные птицы и летающие рыбы: в Москве пройдет фестиваль искусств

13:0420.07.2017
(обновлено: 13:06 20.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастники фестиваля Вдохновение-2016. Архивное фотоУчастники фестиваля Вдохновение-2016. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. С 21 июля по 1 августа в Останкино пройдет III Ежегодный фестиваль искусств "Вдохновение", сообщает сайт mos.ru.

Необычные арт-объекты привезет в Москву международная команда художников. Задача образов светового и мультимедийного искусства — обратить внимание зрителей на первозданную красоту природы.

Гости фестиваля смогут пройти по загадочному световому тоннелю, увидеть на полянах лесных духов и других фантазийных героев. На земле вырастут волшебные цветы, а на деревьях у паркового пруда покажут сказку. Оценить фантастический ландшафт можно будет ежедневно после захода солнца.

Волшебный лес в Останкино

Территорию парка "Останкино" разделят на несколько зон. Гостей будут ждать таинственные уголки с островками света и поляны с дружелюбными духами, пруд с летающими рыбами и роща со светящимися деревьями. Протяженность маршрута по волшебному лесу составит около километра.

Во время прогулки художники воссоздадут шепот листьев и голоса лесных обитателей, загадочные силуэты, игра света и тени, движущиеся картины — все это будет выполнено с помощью объемных проекций, световых и кинетических скульптур, мощных прожекторов и звуковых эффектов. Часть зон специально для детей сделают интерактивными.

Сильфиды из фонтана "Дружба народов" и "Небесные люмильеры"

Художник Эрик Баррэ привез на фестиваль фирменные плетеные скульптуры, многократно выставлявшиеся во Франции, Швейцарии и других странах. 35 цветных "Небесных люмильеров" (бутонов на лианах, вплетенных в деревья) создадут в парке сказочный световой тоннель. "Я хотел привлечь внимание к деревьям. Мы так к ним привыкли, что больше не замечаем. Но ведь это наш кислород! Природа лежит в основе моего искусства", — так говорит художник о своих люмильерах.

Гости увидят и другие работы Баррэ, например "Нидлумы" — созданные в 2013 году световые птичьи гнезда из ивовых веток. Первоначально их идея заключалась в том, чтобы привнести свет в зимний город. "Першлумы", еще один его проект, представляют собой пчелиные улья из прутьев, подсвеченные изнутри.

Французский видеохудожник Алекси Габиро, в арсенале которого десятки работ, выполненных в технике видеомэппинга, с помощью проекций на сетку оживит сильфид из фонтана "Дружба народов". Они будут кружиться в хороводе на поляне и разбегаться по лесу.

"Вдохновение": 15 миллионов посетителей и более 700 участников

Фестиваль искусств "Вдохновение" — одно из самых масштабных событий такого рода в Европе. Он проходит в Москве в третий раз. Общее число его посетителей за два года составило более 15 миллионов человек, а число участников — более 500 профессионалов и 200 любителей.

Каждый год фестиваль исследует разные грани искусства: великие музыкальные произведения, историю театра и драматургии, мультимедиа, импровизацию, сотворчество.

По традиции фестиваль закроется 1 августа, в день рождения ВДНХ, захватывающим светопроекционным шоу при участии симфонического оркестра "Русская филармония".

Вход на фестиваль свободный.

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