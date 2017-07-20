Гостей фестиваля «Русское поле» покатают на старинных судах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. 29 июля в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет фестиваль "Русское поле". В этот день москвичи и гости города смогут прокатиться на старинных судах по Верхнему Царицынскому пруду, сообщает mos.ru.

На этот раз на воду спустят 20 судов, каждое из которых станет символом определенной эпохи в истории нашей страны. Именно на них предложат совершить маленькое путешествие мимо Птичьего острова.

Среди этих уникальных экспонатов ладья "Славутич" — точная реконструкция средневекового корабля древних русичей и викингов. Пять древнерусских ладей X-XII веков. Также образцы будут представлены образцы ботика Петра I, колесного парохода "Емеля", традиционного промыслового поморского карбаса "Лукоморье". К ним присоединится бригантина "Княжна", снаряженная почти всеми типами парусов — прямыми, гафельными, косыми.

Причалы разместятся на двух противоположных берегах Верхнего Царицынского пруда. Один из них — со стороны Оперного дома, а другой — со стороны 1-й Радиальной улицы.

В программе запуск двух фейерверков. Первыми зажгут потешные огни, которые воссоздадут огненное шоу эпохи Екатерины II. А затем всех ждет современный фейерверк высотой 150 метров.

На сцене выступят Александр Ф. Скляр и группа "Ва-БанкЪ", "Ярилов зной", "Губерния", "Кватро", "Скрэтч", Кубанский казачий хор и другие хоры России.