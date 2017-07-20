На Черноморском побережье Кубани в четверг возможно образование смерчей

СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. В ближайшее время и до конца суток 20 июля над Черным морем в районе Туапсинского района возможно образование смерчей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказского УГМС", в ближайшие три-шесть часов и до конца суток 20 июля над Черным морем на участке между бухтой Инал и населенным пунктом Шепси (Туапсинский район) имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении ведомства.

В связи со складывающими погодными условиями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности.

По прогнозам ФГБУ "Северо-Кавказского УГМС", до 21 июля в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди, град. Температура воздуха ночью прогреется до 24 градусов, днем – до 32-35 градусов тепла.