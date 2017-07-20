Благоустройство улиц Москвы идет с опережением, заявил Собянин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Благоустройство улиц в российской столице по программе "Моя улица" идет с опережением графика, несмотря на дождливое лето, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра реконструируемого участка в районе метро "Добрынинская" в четверг.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.

"Несмотря на аномальную погоду, работы по реконструкции московских улиц идут в опережении графика — два объекта уже готовы, восемь находятся в высокой степени готовности", — сказал Собянин.

Так, уже для движения открыта большая часть Бульварного кольца, также открываются первые участки Садового кольца, в частности Житная и Коровий вал.

"Это исторические московские улицы. Приведены в порядок фасады, тротуары, освещение. Еще все работы не сделаны, но, тем не менее, уже практически готовые объекты", — рассказал градоначальник.

Все улицы, по его словам, приведут в порядок ко Дню города.

"И, конечно, мы не будем дожидаться этой даты, будем вводить их по мере готовности", — заключил мэр.