Дума приняла закон, допускающий изъятие участков для защиты вод

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон, который уточняет порядок проведения защитных мероприятий для предотвращения негативного воздействия вод и допускает для таких случаев изъятие земельных участков.

Соответствующие изменения вносятся в статьи 60 и 61 Водного кодекса.

"Проект… закона… направлен на совершенствование порядка проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод", — следует из пояснительной записки к документу.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод закон допускает изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством.

Необходимость установления указанного основания для изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях предотвращения вреда жизни и здоровью граждан поддержана на совещании в правительстве РФ, состоявшемся 10 ноября 2015 года, отмечают авторы закона.

Разработчики отмечают, что в соответствии с частью 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.