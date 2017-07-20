Запрет анонимайзеров снизит число их пользователей, считают в Минкомсвязи

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Запрет использования технологий доступа к заблокированным сайтам – VPN и анонимайзеров – не приведет к полному исчезновению пользователей таких инструментов, но значительно уменьшит их число, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Госдума 19 июля приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным сайтам. Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен. Третье чтение законопроекта состоится в пятницу, 21 июля.

По мнению Волина, запрет таких технологий существенно снизит число их пользователей, хотя и не искоренит их полностью. "Предположим, VPN и анонимайзеры запретили. Перестанут ли жители России ими пользоваться? Нет, не перестанут. Да, пользователей станет значительно меньше", — сказал замминистра.

По его словам, запрет анонимайзеров может сделать экономически нецелесообразным сохранение анонимности в сети. "Если мы говорим, что задача в том, чтобы плохие люди не могли сохранить анонимность в сети, плохие люди эту анонимность всегда сохранят. Если же мы хотим подорвать экономическую основу возможности сохранения анонимности в сети, то да, такие действия имеют определенный шанс на успех", — сказал Волин.

Он привел в пример борьбу с сайтами, распространяющими пиратский контент. "Предположим, у вас есть пиратский сайт, трафик – миллион человек, и вы спокойно живете за счет рекламы. Вас начали блокировать, вы делитесь на зеркала, мы блокируем зеркала. Вы разваливаетесь на 30, а лучше 50 кусков. И поддерживать их существование экономически уже нецелесообразно – вы не отобьете расходы за счет рекламы. То же самое с анонимайзерами или мессенджерами. До какой степени противостояние с государством может быть интересно владельцам сервисов?", — пояснил замглавы Минкомсвязи.