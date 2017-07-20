Минкомсвязи пообещало продолжить борьбу с мессенджерами за личные данные

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Благополучно разрешившаяся ситуация с Telegram не ставит точку в отношениях между контролирующими органами и мессенджерами: государство будет продолжать пытаться запросить как можно больше информации, а мессенджеры — как можно меньше ее предоставить, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
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"Говорить, закончены ли отношения (между государством и мессенджерами – ред.), преждевременно. Между мессенджерами и контролирующими органами всегда будут возникать коллизии, связанные с тем, что госорганы будут пытаться запросить как можно больше информации, а мессенджеры, заботясь об аудитории — пытаться как можно меньше этой информации предоставить", — сказал Волин.
"Государство заведомо сильнее всегда и везде. Потому что у государства больше возможностей. Бороться с государством для бизнеса – все равно что плевать против ветра. И не только плевать… Но абсолютно неправильно говорить, что государство на 100% реализует свои возможности", — отметил Волин.