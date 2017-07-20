Минкомсвязи пообещало продолжить борьбу с мессенджерами за личные данные

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Благополучно разрешившаяся ситуация с Telegram не ставит точку в отношениях между контролирующими органами и мессенджерами: государство будет продолжать пытаться запросить как можно больше информации, а мессенджеры — как можно меньше ее предоставить, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

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Роскомнадзор в конце июня потребовал от Telegram предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации под угрозой блокировки мессенджера в случае отказа. Основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что не передаст правительству РФ "ни байта личных данных" пользователей мессенджера. Однако мессенджер все же предоставил информацию, требуемую для внесения в реестр. Речь шла о регистрационных данных компании, а не об открытии доступа к переписке пользователей.

"Говорить, закончены ли отношения (между государством и мессенджерами – ред.), преждевременно. Между мессенджерами и контролирующими органами всегда будут возникать коллизии, связанные с тем, что госорганы будут пытаться запросить как можно больше информации, а мессенджеры, заботясь об аудитории — пытаться как можно меньше этой информации предоставить", — сказал Волин.

В то же время он уверен, что до блокировки сервисов дело дойти не должно. "На мой взгляд, ни одна из сторон не готова экспериментировать до конца. Во-первых, государство само активно пользуется мессенджерами. Во-вторых, сколько времени у компаний уйдет на то, чтобы запрет обойти, и во сколько он им обойдется?", — рассуждает замминистра.

"Государство заведомо сильнее всегда и везде. Потому что у государства больше возможностей. Бороться с государством для бизнеса – все равно что плевать против ветра. И не только плевать… Но абсолютно неправильно говорить, что государство на 100% реализует свои возможности", — отметил Волин.