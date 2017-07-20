ГД приняла закон о продлении работы диссертационных советов МГУ и СПбГУ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о продлении до 1 сентября 2018 года переходного периода работы ранее созданных диссертационных советов в тех вузах, которые получили право самостоятельно присуждать ученые степени.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) получили право самостоятельно присуждать ученые степени с 1 сентября 2016 года. Переходный период деятельности ранее созданных диссертационных советов был установлен в один год — до 1 сентября 2017 года.

Кроме того, для других вузов, перечень которых утверждается правительством России, предполагается установить двухлетний срок деятельности ранее созданных диссертационных советов с момента включения в список вузов, которые могут самостоятельно присуждать ученые степени.

Как отмечается в документе, перенос срока прекращения деятельности диссертационных советов "позволит обеспечить соблюдение прав соискателей ученых степеней, подготовивших диссертации в соответствующих организациях".

С 1 сентября 2016 года МГУ и СПбГУ получили возможность самостоятельно создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, определять и изменять составы этих советов, устанавливать их полномочия, определять перечни научных специальностей, по которым советы могут принимать диссертации. Список таких вузов может быть расширен правительством.

Комиссия отмечает, что законопроект поможет соблюсти права соискателей учёных степеней, подготовивших диссертации на базе диссертационных советов, созданных до получения вузом права самостоятельно присуждать учёные степени.