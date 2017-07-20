Госдума приняла поправки в закон о дальневосточном гектаре

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственные поправки в закон о дальневосточном гектаре, уточняющие условия отказа в предоставлении участка и расширяющие число территорий, доступных для предоставления в безвозмездное пользование.

В ходе применения закона о предоставлении гражданам земельных участков на Дальнем Востоке выявлен ряд проблем, требующих внесения поправок в закон, говорится в пояснительной записке к документу.

Новый закон уточняет процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут предоставляться в безвозмездное пользование.

Кроме того, закон предоставляет гражданам возможность оформлять документы на пользование землей не только через органы регистрации, но и через многофункциональные центры (МФЦ) на всей территории РФ.

Как поясняло правительство РФ, ряд изменений направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении участка. В случаях, когда образуемый участок пересекает границы других участков или границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к другим участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы или гражданину может быть предоставлен другой участок.

В таких случаях срок рассмотрения заявления о предоставлении участка в безвозмездное пользование приостанавливается на срок до 30 дней, и гражданин может дать согласие на иной вариант схемы размещения земельного участка.

Публичный сервитут может быть установлен для обеспечения прохода или проезда к участкам, предоставленным в безвозмездное пользование, доступ к которым возможен через участки, принадлежащие другим гражданам. При этом не учитывается количество и характер расположения территорий, переданных в безвозмездное пользование, а гражданин, которому участок предоставлен в безвозмездное пользование, не может требовать соразмерную плату.

Кроме того, закон предусматривает расширение территорий, которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. В частности, документ снимает запрет на предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. При этом граждане, которые получат такие участки, несут обязанность по восстановлению лесов, предусмотренную статьей 62 Лесного кодекса.

Также снимается запрет на передачу гражданам земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, — в тех случаях, когда это не препятствует деятельности, предусмотренной лицензиями.