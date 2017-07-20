Новосибирский строитель добился выплаты зарплаты, забравшись на кран

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Один из работников строительной организации "Сибстрой" в Новосибирске в четверг забрался на стрелу башенного крана, требуя выплаты долгов по зарплате, сообщает прокуратура региона.

"Сегодня, 20 июля 2017 года, на строительной площадке в Новосибирске по улице Зорге, 229, к.1 в связи с невыплатой ООО "Сибстрой" заработной платы на башенный кран поднялся один из работников этой организации", — говорится в сообщении.

По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, мужчина потребовал выплаты ему долга по зарплате, иначе грозил прыгнуть. Позже спасатели сообщили, что после выплаты долга мужчина спустился с крана.

"По имеющимся в прокуратуре района сведениям, задолженность перед ним составляла 157 тысяч рублей. В настоящее время задолженность погашена. По данному факту прокуратурой Кировского района проводится проверка", — сообщили в прокуратуре.

Похожий случай в Новосибирске произошел в мае этого года. В Октябрьском районе строитель забрался на стрелу башенного крана и грозился спрыгнуть в связи с многомесячными задержками зарплаты на общую сумму в 150 тысяч рублей, спасатели уговорили его спуститься. В итоге зарплату мужчине выплатили, а СК возбудил дело против работодателя, который более семи месяцев допускал частичную невыплату зарплаты.