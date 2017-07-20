Количество детей в частных детских садах Югры выросло более чем в 6 раз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл — РИА Новости. Количество детей, обучающихся в частных детских садах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, с 2015 года выросло более чем в шесть раз, примерно до 1900 человек, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
В начале недели представители Югры рассказали в Совете Федерации об опыте работы с некоммерческими организациями в сфере социальных услуг. Среди озвученных направлений — передача дошкольных образовательных услуг негосударственным поставщикам.
"С 2015 года по 1 июля текущего года количество негосударственных поставщиков, состоящих в Реестре поставщиков социальных услуг в Югре, выросло с 16 до 100 — и составляет 65,4% от общего количества организаций всех форм собственности, действующих в данной сфере. Выросло и число получателей услуг у негосударственных поставщиков", — отметили в департаменте, уточнив, что, например, число детей, посещающих частные дошкольные учреждения, увеличилось за указанный период времени с 296 до 1875.
По информации окружного департамента образования и молодежной политики, в настоящее время услуги по присмотру и уходу за детьми младшего и дошкольного возраста на территории Югры оказывают 50 предпринимателей, кроме того, в автономном округе функционируют 18 частных детских садов.
Как минимум два новых детских сада появятся до начала учебного года в Ханты-Мансийске, заявила агентству предприниматель Нина Журавлевская, работающая в этой сфере более семи лет. По ее мнению, важным вопросом в контексте развития данного бизнеса является привлечение кадров в частные образовательные учреждения.
"У нас сейчас действуют два детских сада на 213 человек, еще два мы готовимся открыть до конца августа. Учитывая, что в этой сфере наблюдается определенный кадровый дефицит, мы привлекаем педагогов за счет зарплаты, которая чуть выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях", — рассказала агентству Нина Журавлевская.
Она также отметила, что сертификат дошкольника, документ, дающий право на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в частных детсадах, позволяет снизить ежемесячную стоимость услуг в ее учреждениях на 40% — до 5 тысяч рублей. При этом образовательная программа полностью соответствует требованиям федерального законодательства.
"На сегодняшний день этот бизнес пользуется спросом, и мы просчитывали ситуацию, определив, что как минимум до 2024 года в Ханты-Мансийске потребность в частных детских садах будет расти", — добавила предприниматель, выразив также мнение, что в других городах Югры этот процесс будет зависеть от показателей рождаемости и готовности родителей платить за качественные услуги.
В настоящее время частные детские сады действуют в восьми муниципальных образованиях региона, большинство из них принимают детей в возрасте от одного года. По данным профильного окружного департамента, на финансирование частных организаций, реализующих программы дошкольного образования, до конца текущего года планируется направить более 500 миллионов рублей.