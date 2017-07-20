Россияне тратят на ремонт жилья меньше всех в мире, показал опрос

МОСКВА, 20 июл — РИА Недвижимость. Россияне заняли последнее место по среднегодовым расходам на ремонт жилья по сравнению с жителями других стран, принявшими участие в опросе международного портала о ремонте и дизайне интерьера Houzz.
Больше всех на ремонт и дизайн интерьера, по данным исследования, тратятся жители Германии – в 2016 году среднегодовые затраты на ремонт на одного человека достигли 60,4 тысячи евро, что на 12,5% больше чем в 2015 году. На втором месте в списке стран находится Новая Зеландия, на третьем – Австралия.
Больше всего жители России тратятся на ремонт в процессе покупки нового жилья – средние затраты за год на человека достигают 1,1 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе.
По данным Houzz, в 2017 году почти треть домовладельцев в РФ планирует начать или продолжить ремонт (30%). Они планируют потратить в среднем почти 300 тысяч рублей на обустройство дома в 2017 году, что почти на 50 тысяч рублей больше по сравнению с запланированными расходами в 2016 году.