Россияне тратят на ремонт жилья меньше всех в мире, показал опрос

МОСКВА, 20 июл — РИА Недвижимость. Россияне заняли последнее место по среднегодовым расходам на ремонт жилья по сравнению с жителями других стран, принявшими участие в опросе международного портала о ремонте и дизайне интерьера Houzz.

Россияне в 2016 году в среднем тратили на ремонт 853 тысячи рублей, что на 11,8% больше чем в 2015 году и на 65% меньше, чем в среднем по остальным странам, говорится в сообщении портала.

Больше всех на ремонт и дизайн интерьера, по данным исследования, тратятся жители Германии – в 2016 году среднегодовые затраты на ремонт на одного человека достигли 60,4 тысячи евро, что на 12,5% больше чем в 2015 году. На втором месте в списке стран находится Новая Зеландия, на третьем – Австралия.

Больше всего жители России тратятся на ремонт в процессе покупки нового жилья – средние затраты за год на человека достигают 1,1 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе.

На втором месте по активности молодые домовладельцы в возрасте до 34 лет – они потратили в среднем 867 тысячи рублей на человека в год. А продавцы квартир и домов не стремятся привести жилье в порядок перед продажей, они тратят на ремонт на 56,5% меньше, чем в среднем по стране (370,5 тысячи рублей), отмечается в сообщении.

По данным Houzz, в 2017 году почти треть домовладельцев в РФ планирует начать или продолжить ремонт (30%). Они планируют потратить в среднем почти 300 тысяч рублей на обустройство дома в 2017 году, что почти на 50 тысяч рублей больше по сравнению с запланированными расходами в 2016 году.