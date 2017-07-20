ЛДПР готовит проект об ограничении стоимости обучения в вузах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ЛДПР готовит законопроект об ограничении стоимости обучения на коммерческом отделении вузов, заявил журналистам депутат ЛДПР, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Сейчас мы мониторим увеличение стоимости обучения на коммерческих отделениях, (это) никуда не годится. Фракция ЛДПР выступает против такого увеличения… Мы готовим законопроект об ограничении стоимости обучения на коммерческом отделении", — сказал Чернышов.

Парламентарий добавил, что то образование, которое сейчас дается в наших ведущих вузах, элитарно и недоступно рядовому человеку. Чернышов подчеркнул необходимость общего доступа к такому образованию.