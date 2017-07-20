"Швабе" примет участие в "Дне студента" на МАКС-2017

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Холдинг "Швабе" примет участие в "Дне студента", который состоится в пятницу, 21 июля, в рамках проходящего в подмосковном Жуковском 13-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017), учащиеся смогут ознакомиться со списком вакансий предприятий холдинга, а также с программами стажировок по различным специальностям, сообщает пресс-служба холдинга.

"Швабе" активно использует различные тематические выставочные события в рамках работы с перспективным персоналом. Надеемся, что МАКС-2017 познакомит нас с талантливыми ребятами, нацеленными на сотрудничество с нашим холдингом и развитие собственных профессиональных и творческих способностей", — сказала заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

Впервые "День студента" в рамках МАКС был проведен в 2015 году, тогда мероприятие посетили более семи тысяч учащихся.