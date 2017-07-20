В Смирныховском районе Сахалина ожидается высокая пожарная опасность

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Спасатели распространили предупреждение о высокой пожарной опасности в Смирныховском районе Сахалина.

"Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Смирныховского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 21 июля", — говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.

Спасатели напоминают жителям сельской местности о необходимости очистки участков и крыш от палой листвы и хвои, а также о создании защитных полос в селах.