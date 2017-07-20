В ХМАО школа выплатит ученику 330 тысяч рублей за сломанное бедро

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл — РИА Новости. Суд обязал начальную школу в городском поселении Излучинск в ХМАО выплатить 330 тысяч рублей ученику, который стал инвалидом, сломав бедро на перемене, сообщает прокуратура Югры.

Причиной несчастного случая, произошедшего с ребенком, как заявляют в надзорном ведомстве, стало нарушение правил охраны труда и техники безопасности со стороны учителя.

"В связи с полученной травмой мальчик до настоящего времени проходит индивидуальное обучение на дому, передвигается на костылях, ему установлена группа инвалидности", — говорится в сообщении окружной прокуратуры.

Прокурор в связи с инцидентом обратился в суд Нижневартовского района с иском о взыскании с начальной школы компенсации морального вреда, а также возмещении материального ущерба.

"Решением суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, иск прокурора удовлетворен, с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего взыскано 330 тысяч рублей", — резюмирует ведомство.