Столицу украсят плакатами с выдающимися москвичами к 870-летию

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московские власти развесят более тысячи плакатов к 870-летию столицы, празднование которого пройдет 9 и 10 сентября, сообщается на сайте мэра города.

"Пятьсот плакатов размером три на шесть метров появится вдоль дорог, столько же изображений меньшего формата — на остановках общественного транспорта и на киосках печати. Также запланировано десять поздравительных суперсайтов (крупноформатная конструкция наружной рекламы) на МКАД и ТТК, 50 щитов над эскалаторами в метро и 500 стикеров в вагонах подземки", — цитирует сайт сообщение департамента средств массовой информации и рекламы города.

Плакаты уже начали появляться на столичных улицах, их закончат развешивать к началу сентября, добавили в мэрии. Изображения будут разбиты на семь тем: "Москва покоряет", "Москва созидает", "Москва строит", "Москва ставит рекорды", "Москва изобретает", "Москва открывает" и "Наши победы".

Москвичи и гости столицы смогут увидеть на плакатах писателей Александра Островского и Бориса Пастернака, хирурга Николая Пирогова, балерину Майю Плисецкую, красивейшие станции метро, главный корпус МГУ, Дом Пашкова.

Москва будет отмечать 870-летие 9 и 10 сентября. Лозунгом праздника станет "Москва — город, где создается история". Концепция предполагает рассказы о всемирно известных людях, событиях, инновациях, достижениях, которые появились в Москве.