ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл — РИА Новости. Отечественные мессенджеры соответствуют современным требованиям, при этом их необходимо адаптировать под конкретные задачи, заявили РИА Новости в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Ранее Институт развития интернета (ИРИ) определил пятерку лидеров пилотного проекта по внедрению мессенджеров для госструктур. В правительстве Югры тестируют три программных продукта.

"На наш взгляд, любой из существующих отечественных мессенджеров в случае его внедрения в автономном округе необходимо адаптировать под конкретные задачи и добавлять некоторые функциональные возможности. В целом же отечественные мессенджеры вполне соответствуют современным требованиям, и после доработки по направленным предложениям мы готовы начать их использование", — рассказал собеседник агентства.

В профильном департаменте отметили, что тестирование прошли три мессенджера: Dialog, BellChat и "СибРУС", и последнему, в соответствии с информацией ИРИ, был присвоен статус "рекомендованное решение".

"Участниками тестовых испытаний были сформированы предложения в типовое техническое задание по созданию госмессенджера, которые были направлены в АНО "Институт развития интернета" – разработчику общих требований к госмессенджеру. Разработчикам "Диалог" и "ГлавНИВЦ" (мессенджер BellChat) были также направлены предложения по доработке их мессенджеров в части добавления дополнительных возможностей, улучшения удобства использования", — добавили в департаменте.

В ведомстве также подчеркнули, что губернатор Югры Наталья Комарова поставила перед специалистами задачу, согласно которой внедрить госмессенджер в работу исполнительных органов государственной власти автономного округа с учетом рекомендаций ИРИ необходимо уже в 2017 году.

"Задача действительно важная, так как внедрение подобного инструмента позволит снизить временные затраты государственных служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на коммуникации, а также возможность утечки служебной информации", — считают в профильном департаменте.