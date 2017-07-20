"Филипп Лис не создавал игру". История расследования "групп смерти"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Лариса Жукова. Громкое дело о пятнадцати самоубийствах детей на днях тихо закончилось в суде Тобольска – без журналистов и даже адвоката обвиняемого Филиппа Будейкина, известного как Филиппа Лиса. Администратора "группы смерти" признали виновным по статье 110 УК РФ всего в двух случаях попыток довести до суицида и, хотя максимальный срок по ней составляет пять лет, отправили в колонию-поселение на три года и четыре месяца. Подробнее о скромном завершении дела одиозного Лиса – в материале РИА Новости.

Слегка экзотично

Всего через пять дней после публикации в мае 2016 года текста "Группы смерти (18+)", в котором говорилось о целой сети сообществ-убийц в социальных сетях и якобы 130 смертях подростков, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Через месяц по неизвестным причинам производство передали в главное следственное управление СК РФ в Петербурге.

Обвиняемый появился лишь спустя полгода – им оказался 21-летний безработный житель подмосковного Солнечногорска Филипп Будейкин. Бывший студент психфака в соцсети был зарегистрирован по имени Филипп Лис: там он выкладывал странный мистический и депрессивный контент. Как позже он признавался журналистам, таким образом он хотел привлечь аудиторию, чтобы продвинуть свое музыкальное творчество. Но не успел.

Администратора суицидального паблика задержали рано утром в его собственной постели в квартире, где он жил с матерью. На кадрах, которые сняла оперативная группа, Будейкин выглядит растерянным, а женский голос просит его "вылезти нормально".

"Он не предполагал, чем все закончится. Ему главное было – привлечь подписчиков в группу и продвинуть свой проект. Но все зашло далеко", – говорит юрист петербуржской коллегии адвокатов "Юрконсалсервис" Ростислав Губенко. Его назначили государственным защитником Будейкина – на услуги платного специалиста у матери-бюджетницы безработного не нашлось денег.

Филиппа Лиса обвинили в подстрекательстве к самоубийству пятнадцати подростков (часть 4 ст. 33 УК РФ и ст. 110 УК РФ), и отправили в СИЗО "Кресты". По данным следствия, Будейкин был администратором одной из "групп смерти" и применял особые техники влияния через интернет. "Последовательному воздействию на детей способствовала четко выверенная с психоэмоциональной точки зрения тактика", — рассказывала журналистам и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Дело вели следователи первого управления по расследованию особо важных дел под руководством Антона Брейдо. В интервью местному изданию "Санкт-Петербург.ру" он признавался, что "все это слегка экзотично".

"Мы работаем с бандитизмом, убийствами, сериями сексуальных преступлений, преступными сообществами, а с подобными делами ранее не сталкивались. Да и не только мы, но и вообще вся Россия. Это, наверное, первый случай, когда статья 110 УК РФ "работает" через интернет".

Обвинение действительно было нетривиальным, говорит Губенко: во-первых, это довольно редкий состав преступления, во-вторых, подобные дела заводили чаще всего по факту реальной смерти в результате физического унижения. В деле Будейкина таких фактов не оказалось.

Трудности расследования

Материалы обвинения администратора "групп смерти" содержали больше десяти томов, говорит адвокат Губенко. Первый том был посвящен лингвистическому выяснению того, что является вербальным унижением и доведением до суицида, остальные – анализу устройств (телефона и ноутбука), с которых Будейкин вел страницы "ВКонтакте", показаниям других администраторов суицидальных групп, а также 17-летней жительницы поселка Прииртышского Тюменской области, которая пыталась покончить с собой, но была спасена. Девушка утверждала, что накануне трагедии общалась с пользователем по имени Филипп Лис.

"Подзащитный этого не отрицал, но и не мог сказать уверенно. Дело в том, что фальшивых страниц с его псевдонимом появилась масса. Доводы обвинения строились только на показаниях девочки и скриншотах переписки, но по факту под именем Филиппа Лиса ей мог писать кто угодно. К тому же, нам стало известно, что эта девочка пыталась покончить с собой еще в 2015 году", – рассказывает адвокат.

Постепенно от пятнадцати эпизодов дела остался один – тобольский. Дело питерского управления по расследованию особо важных дел разваливалось. "Сокращение эпизодов – не редкость, однако когда это большая часть расследования, это говорит о низком качестве работы сыщиков и надуманности обвинения", – отмечает адвокат Вадим Клювгант.

Сыщикам пришлось даже воззвать к населению: "Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом Филипп Лис, с просьбой сообщить информацию по телефону".

Наконец, в начале весны появился новый эпизод "подстрекальства к самоубийству" – из Астрахани. Здесь было все сложнее, чем в первом и единственном. Местные СМИ сообщали, что от попытки покончить с собой несовершеннолетнюю жительницу города спасли сотрудники ФСБ, но это неправда, утверждает Губенко.

"Дело было так: она нашла "группу смерти" в соцсети, испугалась и рассказала родителям. Родители сообщили, куда следует, там отреагировали заведением дела. В это время Филипп находился под арестом в СИЗО. Он и знать не знал эту девочку, и даже попытки самоубийства по факту не было, но эпизод приобщили к делу".

Прямых доказательств участия Филиппа Лиса в попытках суицида несовершеннолетней из Тобольска было немного. Следователи установили, что Будейкин вел группы "ВКонтакте" через сеть Tor, но не было ни аудио-, ни видеоподтверждения общения с жертвами.

Тем не менее государственный защитник отказался от борьбы за оправдание: "Мы сразу согласились на особый порядок ведения дела, который предполагает признание вины и отсутствие независимой экспертизы. Было понятно, что его осудят в любом случае – за сам факт ведения группы, где был суицидальный контент".

"Сущий дьявол" Филипп Лис

Мать Будейкина к сыну не приезжала – ухаживала за больной бабушкой. На оглашении приговора в Тобольске покинул одиозного Лиса и Ростислав Губенко – командировку ему никто не оплачивал. По его словам, в суде интересы Будейкина представляла адвокат, которая не ознакомилась с материалами обвинения, не навестила подзащитного в СИЗО и не позвонила питерскому адвокату. Свою фамилию она также решила не афишировать. Завершение громкого дела прошло практически незаметно – журналистам о решении суда стало известно почти спустя сутки.

Копию обвинительного приговора Губенко не получил – питерский следователь не подходит к телефону. Но несмотря на то, что подробности приговора ему не известны, адвокат уверен: Филиппу Лису повезло.

"Это не суровый приговор, учитывая такой общественный резонанс. Из него сделали сущего дьявола. Если бы он не признал вину, его бы отправили на пять лет в колонию общего режима".

В том, что бывший студент психфака Будейкин, заявлявший о своем биполярном расстройстве, имел сколько-нибудь реальные способности влиять на неокрепшую подростковую психику, Губенко сомневается: "Он логично говорит и мыслит, четко излагает мысли на протоколах, но не более того. Если бы он не был так чрезмерно наивен, если не сказать – глуп, он бы не стал писать мистический депрессивный бред, чтобы привлечь внимание, и давать резкие интервью".

Но самое главное: Будейкин, "злому гению" которого СМИ приписывают создание игры "Синий кит", которая состоит из тридцати продуманных, по словам психологов, этапов, кульминацией которых должен стать суицид, не имеет к этому отношения: "Не только он отрицал это – в материалах обвинения даже не было об этом речи", – отмечает его адвокат.

Фактов немного, но есть прецедент

Доподлинно о связи "групп смерти" со статистикой самоубийств неизвестно. Одна из причин в том, что в разных регионах гибель подростков при схожих обстоятельствах квалифицируется по-разному: самоубийство, несчастный случай и доведение до самоубийства, причем последнее на практике расследуют редко.

По данным МВД, в 2016 году зафиксировано более 700 самоубийств подростков, из которых лишь 0,6% были совершены под влиянием сайтов. Основной же причиной суицидов среди несовершеннолетних, по словам заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Вадима Гайдова, были неразделенная любовь и конфликты в семье. По данным Росстата, в последние годы количество подростковых самоубийств в России уменьшается.

Однако у руководителя общественной организации "Спасение детей от киберпреступлений" Сергея Пестова другие сведения. После того, как в январе 2016 года трагически погибла его дочь Диана, бывший сотрудник угрозыска начал свое расследование. Только на май 2016 года, по его данным, по всей России к суициду склонили около 130 подростков. Именно эти непроверенные сведения опубликовала в нашумевшей статье "Новая газета". В феврале 2017 года таких смертей, по словам Пестова, было свыше тысячи. Имена причастных к масштабным покушениям, а также их мотивы, Пестов называть отказывается, ссылаясь на тайну следствия.

Несмотря на очевидные пробелы в расследовании одиозных "групп смерти", парламентарии под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой активно ужесточают не только наказание за ведение подобных сообществ, но и в целом – контроль за интернетом. Теперь за виртуальную попытку склонить к суициду грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Второе чтение прошел законопроект о запрете анонимайзеров – "средств обхода блокировок". На рассмотрении также законопроект о регистрации пользователей в социальных сетях по паспорту и о запрете на регистрацию детям до 14 лет.

Дело Филиппа Будейкина стало прецедентом, уверен Губенко: "Теперь под угрозой все подростковые субкультуры, в которых так или иначе присутствует тема смерти – например, готы. За публикацию в интернете излишне депрессивных песен или изображений можно получить вполне реальный срок по новой статье".

Тем не менее, это не окончательные итоги расследования – его рано считать завершенным. В июне в Москве задержали еще одного администратора "группы смерти". Предположительно, его жертвой стала 14-летняя школьница из Челябинска, доставленная 17 мая в больницу с диагнозом "отравление". По одному из дел Филипп Лис будет проходить свидетелем – именно в этом качестве он уже дал показания следователям, сообщил адвокат.