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Общество

"Филипп Лис не создавал игру". История расследования "групп смерти"

19:2520.07.2017
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© РИА Новости / Кирилл ЧулковФилипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-ПетербургаФилипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Кирилл Чулков

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Лариса Жукова. Громкое дело о пятнадцати самоубийствах детей на днях тихо закончилось в суде Тобольска – без журналистов и даже адвоката обвиняемого Филиппа Будейкина, известного как Филиппа Лиса. Администратора "группы смерти" признали виновным по статье 110 УК РФ всего в двух случаях попыток довести до суицида и, хотя максимальный срок по ней составляет пять лет, отправили в колонию-поселение на три года и четыре месяца. Подробнее о скромном завершении дела одиозного Лиса – в материале РИА Новости.

Слегка экзотично

Всего через пять дней после публикации в мае 2016 года текста "Группы смерти (18+)", в котором говорилось о целой сети сообществ-убийц в социальных сетях и якобы 130 смертях подростков, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Через месяц по неизвестным причинам производство передали в главное следственное управление СК РФ в Петербурге.

Клавиатура. Архивное фото.
© Fotolia / Feng Yu
"Группы смерти" 2.0. Кто стоит за всплеском активности "китов"

Обвиняемый появился лишь спустя полгода – им оказался 21-летний безработный житель подмосковного Солнечногорска Филипп Будейкин. Бывший студент психфака в соцсети был зарегистрирован по имени Филипп Лис: там он выкладывал странный мистический и депрессивный контент. Как позже он признавался журналистам, таким образом он хотел привлечь аудиторию, чтобы продвинуть свое музыкальное творчество. Но не успел.

Администратора суицидального паблика задержали рано утром в его собственной постели в квартире, где он жил с матерью. На кадрах, которые сняла оперативная группа, Будейкин выглядит растерянным, а женский голос просит его "вылезти нормально".

"Он не предполагал, чем все закончится. Ему главное было – привлечь подписчиков в группу и продвинуть свой проект. Но все зашло далеко", – говорит юрист петербуржской коллегии адвокатов "Юрконсалсервис" Ростислав Губенко. Его назначили государственным защитником Будейкина – на услуги платного специалиста у матери-бюджетницы безработного  не нашлось денег.

Филиппа Лиса обвинили в подстрекательстве к самоубийству пятнадцати подростков (часть 4 ст. 33 УК РФ и ст. 110 УК РФ), и отправили в СИЗО "Кресты". По данным следствия, Будейкин был администратором одной из "групп смерти" и применял особые техники влияния через интернет. "Последовательному воздействию на детей способствовала четко выверенная с психоэмоциональной точки зрения тактика", — рассказывала журналистам и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Дело вели следователи первого управления по расследованию особо важных дел под руководством Антона Брейдо. В интервью местному изданию "Санкт-Петербург.ру" он признавался, что "все это слегка экзотично".

"Мы работаем с бандитизмом, убийствами, сериями сексуальных преступлений, преступными сообществами, а с подобными делами ранее не сталкивались. Да и не только мы, но и вообще вся Россия. Это, наверное, первый случай, когда статья 110 УК РФ "работает" через интернет".

Обвинение действительно было нетривиальным, говорит Губенко:  во-первых, это довольно редкий состав преступления, во-вторых, подобные дела заводили чаще всего по факту реальной смерти в результате физического унижения. В деле Будейкина таких фактов не оказалось.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЛоготипы социальных сетей
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Логотипы социальных сетей

Трудности расследования

Материалы обвинения администратора "групп смерти" содержали больше десяти томов, говорит адвокат Губенко. Первый том был посвящен лингвистическому выяснению того, что является вербальным унижением и доведением до суицида, остальные – анализу устройств (телефона и ноутбука), с которых Будейкин вел страницы "ВКонтакте", показаниям других администраторов суицидальных групп, а также 17-летней жительницы поселка Прииртышского Тюменской области, которая пыталась покончить с собой, но была спасена. Девушка утверждала, что накануне трагедии общалась с пользователем по имени Филипп Лис.

Социальные сети
© Fotolia / Sergey Nivens
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"Подзащитный этого не отрицал, но и не мог сказать уверенно. Дело в том, что фальшивых страниц с его псевдонимом появилась масса. Доводы обвинения строились только на показаниях девочки и скриншотах переписки, но по факту под именем Филиппа Лиса ей мог писать кто угодно. К тому же, нам стало известно, что эта девочка пыталась покончить с собой еще в 2015 году", – рассказывает адвокат.

Постепенно от пятнадцати эпизодов дела остался один – тобольский. Дело питерского управления по расследованию особо важных дел разваливалось. "Сокращение эпизодов – не редкость, однако когда это большая часть расследования, это говорит о низком качестве работы сыщиков и надуманности обвинения", –  отмечает адвокат Вадим Клювгант.

Сыщикам пришлось даже воззвать к населению: "Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом Филипп Лис, с просьбой сообщить информацию по телефону".

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Наконец, в начале весны появился новый эпизод "подстрекальства к самоубийству" – из Астрахани. Здесь было все сложнее, чем в первом и единственном. Местные СМИ сообщали, что от попытки покончить с собой несовершеннолетнюю жительницу города спасли сотрудники ФСБ, но это неправда, утверждает Губенко.

"Дело было так: она нашла "группу смерти" в соцсети, испугалась и рассказала родителям. Родители сообщили, куда следует, там отреагировали заведением дела. В это время Филипп находился под арестом в СИЗО. Он и знать не знал эту девочку, и даже попытки самоубийства по факту не было, но эпизод приобщили к делу".

Прямых доказательств участия Филиппа Лиса в попытках суицида несовершеннолетней из Тобольска было немного. Следователи установили, что Будейкин вел группы "ВКонтакте" через сеть Tor, но не было ни аудио-, ни видеоподтверждения общения с жертвами.

Тем не менее государственный защитник отказался от борьбы за оправдание: "Мы сразу согласились на особый порядок ведения дела, который предполагает признание вины и отсутствие независимой экспертизы. Было понятно, что его осудят в любом случае – за сам факт ведения группы, где был суицидальный контент".

© РИА Новости / Кирилл ЧулковФилипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Филипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга

"Сущий дьявол" Филипп Лис

Мать Будейкина к сыну не приезжала – ухаживала за больной бабушкой. На оглашении приговора в Тобольске покинул одиозного Лиса и Ростислав Губенко – командировку ему никто не оплачивал. По его словам, в суде интересы Будейкина представляла адвокат, которая не ознакомилась с материалами обвинения, не навестила подзащитного в СИЗО и не позвонила питерскому адвокату. Свою фамилию она также решила не афишировать. Завершение громкого дела прошло практически незаметно – журналистам о решении суда стало известно почти спустя сутки.

Копию обвинительного приговора Губенко не получил – питерский следователь не подходит к телефону. Но несмотря на то, что подробности приговора ему не известны, адвокат уверен: Филиппу Лису повезло.

"Это не суровый приговор, учитывая такой общественный резонанс. Из него сделали сущего дьявола. Если бы он не признал вину, его бы отправили на пять лет в колонию общего режима".

В том, что бывший студент психфака Будейкин, заявлявший о своем биполярном расстройстве, имел сколько-нибудь реальные способности влиять на неокрепшую подростковую психику, Губенко сомневается: "Он логично говорит и мыслит, четко излагает мысли на протоколах, но не более того. Если бы он не был так чрезмерно наивен, если не сказать – глуп, он бы не стал писать мистический депрессивный бред, чтобы привлечь внимание, и давать резкие интервью".

Но самое главное: Будейкин, "злому гению" которого СМИ приписывают создание игры "Синий кит", которая состоит из тридцати продуманных, по словам психологов, этапов, кульминацией которых должен стать суицид, не имеет к этому отношения: "Не только он отрицал это – в материалах обвинения даже не было об этом речи", – отмечает его адвокат.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкОбвиняемый в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обвиняемый в зале суда. Архивное фото

Фактов немного, но есть прецедент

Доподлинно о связи "групп смерти" со статистикой самоубийств неизвестно. Одна из причин в том, что в разных регионах гибель подростков при схожих обстоятельствах квалифицируется по-разному: самоубийство, несчастный случай и доведение до самоубийства, причем последнее на практике расследуют редко.

По данным МВД, в 2016 году зафиксировано более 700 самоубийств подростков, из которых лишь 0,6% были совершены под влиянием сайтов.  Основной же причиной суицидов среди несовершеннолетних, по словам заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Вадима Гайдова, были неразделенная любовь и конфликты в семье. По данным Росстата, в последние годы количество подростковых самоубийств в России уменьшается.

Однако у руководителя общественной организации  "Спасение детей от киберпреступлений" Сергея Пестова другие сведения. После того, как в январе 2016 года трагически погибла его дочь Диана, бывший сотрудник угрозыска начал свое расследование. Только на май 2016 года, по его данным, по всей России к суициду склонили около 130 подростков. Именно эти непроверенные сведения опубликовала в нашумевшей статье "Новая газета". В феврале 2017 года таких смертей, по словам Пестова, было свыше тысячи. Имена причастных к масштабным покушениям, а также их мотивы, Пестов называть отказывается, ссылаясь на тайну следствия.

Николай Никифоров, герой публикации
© Фото : Виктор Шевченко
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Несмотря на очевидные пробелы в расследовании одиозных "групп смерти", парламентарии под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой активно ужесточают не только наказание за ведение подобных сообществ, но и в целом – контроль за интернетом. Теперь за виртуальную попытку склонить к суициду грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Второе чтение прошел законопроект о запрете анонимайзеров – "средств обхода блокировок". На рассмотрении также законопроект о регистрации пользователей в социальных сетях по паспорту и о запрете на регистрацию детям до 14 лет.

Дело Филиппа Будейкина стало прецедентом, уверен Губенко: "Теперь под угрозой все подростковые субкультуры, в которых так или иначе присутствует тема смерти – например, готы. За публикацию в интернете излишне депрессивных песен или изображений можно получить вполне реальный срок по новой статье".

Тем не менее, это не окончательные итоги расследования – его рано считать завершенным. В июне в Москве задержали еще одного администратора "группы смерти". Предположительно, его жертвой стала 14-летняя школьница из Челябинска, доставленная 17 мая в больницу с диагнозом "отравление". По одному из дел Филипп Лис будет проходить свидетелем – именно в этом качестве он уже дал показания следователям, сообщил адвокат.

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