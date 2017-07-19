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Общество

"Действенная мера": проваливших тест на наркотики военных лишат пособия

21:1219.07.2017
(обновлено: 21:13 19.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРоссийский военный смотрит в бинокль. Архивное фотоРоссийский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Военнослужащие, уволенные после провала тестирования на наркотики, не получат единовременного пособия.

Соответствующий закон о внесении поправок в статью ФЗ о денежном довольствии подписал в среду президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Задержание. Архивное фото
CC0 / Public Domain /
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Закон расширяет список оснований, при увольнении по которым военным не будет выдаваться пособие.

Так, выплаты исключаются, если военнослужащий не пройдет тест на наличие в организме наркотических и психотропных веществ и их метаболитов.

Такие же санкции ждут военного, который совершил административное правонарушение, связанное с употреблением без назначения врача наркотиков и психотропов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Единовременное пособие сейчас выплачивается в размере двух окладов для тех, кто отслужил менее 20 лет. При сроке службы более 20 лет выплаты составляют семь окладов.

Употребление наркотиков снизится

Главный нарколог России Евгений Брюн убежден, что новый закон станет "действенной мерой", которая позволит значительно сократить употребление наркотиков среди военных. 

"На примере школьников, учащихся могу сказать, что закон о тестировании ФЗ №120 значительно снизил спрос на наркотики", — заявил он в интервью "Известиям".

По его словам, потребление запрещенных веществ в учебных заведениях упало в три-пять раз.

Брюн призвал обратить особое внимание на случаи, когда военнослужащие отказываются проходить тест на наркотики. 

Mimosa tenuiflora
CC BY 2.0 / Drewpiter / Mimosa Hostilis/Jurema
В список запрещенных в России веществ включили мимозу

При этом он призвал различать "больных" и "потребителей наркотиков", которых, по его словам, много среди призывников.  Для многих из них армия становится "спасением", считает главный нарколог России.

"Такого однозначного мнения, что если человек попробовал наркотики, то он не может служить в армии, не должно быть. Поскольку отводом от армии является только заболевание", — добавил Брюн.

"Проблема рядовых"

Проблема употребления наркотиков актуальна для всей страны, но армию она затрагивает в меньшей степени, считает главный редактор журнала "Солдаты России" Владислав Шурыгин.

"В армии этот процесс намного меньше, чем в другой среде, потому что есть контроль, проверки, достаточно большие физические нагрузки", — отметил он в комментарии "Национальной службе новостей".

Эксперт затруднился назвать регион, в котором проблема является наиболее острой. При этом среди офицеров, по его словам, употребление запрещенных веществ не так распространено, как среди рядовых.

"Для военнослужащих срочной службы и контрактников это не самое распространенное явление, потому что с ним все эти годы боролись", — сказал Шурыгин.

"Если выявляется употребление наркотиков, сразу следует увольнение", — добавил он.

Он также отметил, что с этой проблемой сталкивались и армии других стран, в частности,  США приходилось решать ее в 1970-е.

"Ее решали точно так же: выявляли наркоманов, увольняли, вводили очень жесткие требования по набору военнослужащих", — рассказал он. 

Надзор за наркоторговцами

В свою очередь Госдума в среду приняла законопроект правительства о надзоре за гражданами, у которых есть непогашенная или неснятая судимость за многократную торговлю наркотиками. Проект закона предлагает установить в их отношении административный надзор.

Предполагается, что устанавливаться надзор будет только по решению суда на срок от одного года до трех лет.

Сотрудники ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Наркоторговцам могут запретить посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы определенной территории и находиться в некоторых общественных местах.

По данным МВД, ежегодно в России по "антинаркотическим" статьям Уголовного кодекса осуждается около 44 тысячи человек.

Как сообщили ранее в ФСБ России, за первое полугодие из незаконного оборота в стране удалось изъять более 760 килограммов наркотических веществ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество изъятий увеличилось в два раза.

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