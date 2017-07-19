Федотов: ВС должен разъяснить судам особенности дела Мамаева

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что Верховный суд РФ на основе решения о замене меры пресечения для осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева мог бы дать разъяснения судам о том, как следует действовать в подобных случаях.
"Я приветствую решение о замене меры пресечения для Антона Мамаева. Считаю, что на основе этого решения Верховный суд мог бы дать разъяснения судам о том, что именно так следует поступать в случаях, когда состояние здоровья не позволяет подсудимому находиться в СИЗО", — сообщил Федотов РИА Новости.
"На мой взгляд, здесь никакого пробела нет, и сегодняшнее судебное решение это лишний раз доказывает: до решения апелляционной инстанции подсудимый остается подсудимым и вопрос об изменении меры пресечения должен решаться точно так же, как если бы он находился под следствием. Только после вступления приговора в законную силу статус человека меняется — из подсудимого он становится осужденным — и в этом случае вопрос о его освобождении по медицинским показаниям должен решаться в порядке, предусмотренном другими правовыми актами", — пояснил глава СПЧ.