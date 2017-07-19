Федотов: ВС должен разъяснить судам особенности дела Мамаева

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что Верховный суд РФ на основе решения о замене меры пресечения для осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева мог бы дать разъяснения судам о том, как следует действовать в подобных случаях.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, получил 4,5 лет колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину", где Мамаев провел больше недели. Впоследствии его перевели в больницу для обследования, после которого ФСИН направила заключение медиков в суд. В среду Тимирязевский суд постановил освободить инвалида из СИЗО под подписку о невыезде.

"Я приветствую решение о замене меры пресечения для Антона Мамаева. Считаю, что на основе этого решения Верховный суд мог бы дать разъяснения судам о том, что именно так следует поступать в случаях, когда состояние здоровья не позволяет подсудимому находиться в СИЗО", — сообщил Федотов РИА Новости.

На практике нередко возникает ситуация, когда есть необходимость освободить человека из СИЗО по медицинским показаниям, отметил он, однако это довольно сложно сделать в период между вынесением приговора первой инстанции и решением апелляционной инстанции. Некоторые суды полагают, что здесь есть пробел в законодательстве, уточнил правозащитник.

"На мой взгляд, здесь никакого пробела нет, и сегодняшнее судебное решение это лишний раз доказывает: до решения апелляционной инстанции подсудимый остается подсудимым и вопрос об изменении меры пресечения должен решаться точно так же, как если бы он находился под следствием. Только после вступления приговора в законную силу статус человека меняется — из подсудимого он становится осужденным — и в этом случае вопрос о его освобождении по медицинским показаниям должен решаться в порядке, предусмотренном другими правовыми актами", — пояснил глава СПЧ.