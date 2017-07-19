МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Особой нужды менять понятие "брак" на "семейный союз" нет, так как в России сегодня есть масса более насущных проблем в семейной политике, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

Ранее стало известно, что семейный совет Ульяновской области планирует обратиться на федеральный уровень с инициативой заменить понятие "брак" "семейным союзом". Об этом в среду сообщил губернатор региона Сергей Морозов, отметив, что новое словосочетание "лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность".

"Сегодня в семейной политике существуют проблемы более насущного характера. И это далеко не самая насущная проблема, которую надо решать. Как особенность какого-то региона — почему нет", — сказала РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

В свою очередь в Таганском отделе ЗАГС Центрального административного округа Москвы РИА Новости заявили, что не видят нужды в такой инициативе, так как это может создать путаницу в документах.

"Свидетельство будем давать о заключении брака, а говорить будем: "вы вступаете в семейный союз"? Тогда должно поменяться и название свидетельства. Это же не только у нас используется понятие, но и у нотариусов, и в судах. Бумаг придется менять много, это вообще нереально", — сказала собеседница агентства.

По словам сотрудницы ЗАГС, сегодня для пар существует возможность организовать себе выездную регистрацию, где ведущий церемонии сможет назвать их союз так, как им нравится.

Специалист отдела ЗАГС Троицкого административного округа Москвы сообщила РИА Новости, что никогда не сталкивалась с тем, что кому-то из вступающих в брак не нравилось это понятие. "Всех все вполне устраивает", — сказала она.