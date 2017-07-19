ОП проведет мониторинг роста цен на коммунальные услуги в регионах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Общественная палата РФ в ближайшее время проведет мониторинг повышения цен на коммунальные услуги в регионах, сообщила пресс-служба ОП РФ в среду.

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"Обращения по поводу повышения цен на ЖКУ постоянно поступают в Общественную палату РФ и в центр "ЖКХ-контроль". Светлана Разворотнева (первый зампред комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам – ред.) проведет мониторинг повышения коммунальных платежей в регионах", — говорится в сообщении.

Разворотнева, в частности, высказала опасение, что различные методики расчета могут привести к существенным различиям в платежах за общедомовые нужды (ОДН) в регионах.

"Повышение тарифов мы сможем увидеть в июльских платежках. Наша задача и задача проводимого мониторинга — отследить повышение. К нам уже поступают жалобы, к примеру, в Ивановской области платеж за ОДН вырос в три раза", — заявила член ОП.