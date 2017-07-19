Депутаты от ЕР перевнесут проект об удалении из сетей противоправных постов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" решили перевнести свой законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Авторами документа выступили депутаты от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский.

"Комитет с момента внесения законопроекта в Госдуму внимательно изучал многочисленные замечания членов нашего экспертного совета, большинство из которых носят критический характер. Часто звучало мнение, что инициатива вовсе не реализуема в рамках российского правового поля. Именно поэтому мы, как и правительство, ограничились только поддержкой самой концепции законопроекта, подчеркивая, что он требует серьезнейшей доработки ко второму чтению. Эта позиция была услышана авторами проекта федерального закона, которые обратились в комитет с просьбой о перевнесении законопроекта с учетом его корректировки", — сказал Левин, слова которого цитирует его пресс-служба.

"Данное решение нам представляется здравым, в связи с чем мы поддержали его с той целью, чтобы рассмотрение законопроекта уже в первом чтении было бы более обоснованным", — добавил парламентарий.

Накануне комитет Госдумы информационной политике рекомендовал палате 21 июля принять законопроект в первом чтении, однако высказал ряд замечаний.

По словам Левина, комитет считает необходимым в случае, если это решение поддержит Совет Госдумы, отправить скорректированный законопроект в короткую рассылку и сохранить его в повестке завтрашнего пленарного заседания.

"Из-за того, что назначенное ранее расширенное заседание комитета в формате круглого стола, где планировалось обсудить инициативу с участием широкого круга экспертов и представителей соцсетей, совпадает с внеплановым пленарным заседанием Государственной Думы, в повестке которого находится проект федерального закона, мы сочли необходимым отложить наше мероприятие, чтобы вернуться к обсуждению законопроекта после того, как он будет рассмотрен в первом чтении", — отметил глава комитета.