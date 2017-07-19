В Петербурге к октябрю появится служба транспортной безопасности метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Служба транспортной безопасности будет создана в метро Санкт-Петербурга к 1 октября, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Петербургского метрополитена.

"Служба транспортной безопасности создается в соответствии с новыми требованиями по транспортной безопасности федерального закона. Она создается на базе существующей службы контроля на метрополитене, которая на данный момент осуществляет досмотр, и службы информационных технологий путем их реорганизации", — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что сейчас ведется реорганизация существующих служб и набор персонала.

"Мы находимся в процессе реорганизации. Более подробно о функциях службы мы сообщим позже, но могу сказать, что там будут сотрудники, которые будут осуществлять досмотр, как сейчас, другое подразделение этой службы будет отвечать за технику, отвечающую за безопасность", — отметила она.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. В рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов метрополитена.