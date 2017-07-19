В лагере "Гвардеец" участники второй смены вступили в ряды "Юнармии"

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В юнармейском оборонно-спортивном лагере "Гвардеец" в Пензенской области 19 июля состоялось торжественное закрытие второй смены. В этот день участники смены из ряда регионов Приволжского федерального округа принесли клятву юнармейца и вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

В лагере участники познакомились с военным делом, изучали боевую технику, участвовали в спортивных и культурных мероприятиях.

С окончанием смены и вступлением в ряды юнармейцев участников поздравили начальник Главного штаба ВВПОД "Юнармия", олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, начальник главного управления по работе с личным составом РФ, полковник Михаил Барышев и председатель ЦК ДОСААФ Александр Колмаков.

Как отметил Михаил Бабич, лагерь "Гвардеец" является основным элементом военно-патриотической подготовки молодежи: "Все 14 регионов округа, город-герой Севастополь, Республика Крым, наши друзья и партнеры из Донецкой и Луганской народной республик становятся участниками нашего оборонно-спортивного лагеря. Одна из основных задач — дать представление современной молодежи о российской армии, о том, в каких условиях проходит обучение", — подчеркнул Михаил Бабич.

Инициатива создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. На сегодняшний день во всех 85 субъектах России открыты региональные штабы ВВПОД "Юнармия" и уже более 135 000 юношей и девушек нашей страны произнесли клятву юнармейца.