В ЛДПР предлагают освободить от уплаты курортного сбора граждан до 30 лет

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предлагает освободить от уплаты курортного сбора молодежь до 30 лет, сообщает пресс-служба парламентария.

Госдума ранее в среду приняла закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ. Сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы регионов о введении курортного сбора должны быть приняты к 1 декабря, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

"Хотел бы обратить внимание на молодежь, у которой, как правило, нет значительных денежных средств на оплату отдыха. Согласно принятому закону, от уплаты курортного сбора освобождаются только молодые люди до 24 лет, обучающиеся на очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента. Остальная часть молодежи будет обязана платить этот сбор, что, с моей точки зрения, просто недопустимо", — сказал Свищев, которого цитирует его пресс-служба.

"Считаю, что от курортного сбора нужно освободить всю молодежь, к которой у нас в стране в соответствии со стратегией молодежной политики до 2025 года относятся граждане до 30 лет", — подчеркнул парламентарий.

При этом освобождение от курортного сбора депутат предлагает распространить на учащихся образовательных учреждений во всех регионах РФ. Свищев намерен заняться разработкой соответствующей поправки.