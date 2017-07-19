Воронежский мультфильм "Котенок с улицы Лизюкова-2" представят в августе

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Премьерный показ второй части мультфильма "Котенок с улицы Лизюкова" состоится в августе этого года, после чего фильм будет демонстрироваться в Воронеже бесплатно, его выложат и в интернет, сообщает правительство Воронежской области.

Мультфильм "Котенок с улицы Лизюкова" был создан в 1988 году режиссером Вячеславом Котеночкиным. Благодаря этому мультфильму улица Лизюкова в Воронеже, где жил главный герой, стала известна всей стране. Согласно данным опроса "Выбери символ Воронежа", который проводился на сайте воронежской мэрии в 2009 году, Котенок с улицы Лизюкова набрал 23,4% голосов и уступил только памятнику Петру I (24,7%).

Работу над второй частью "Котенка с улицы Лизюкова" планировалось закончить до конца июня. Воронежские мультипликаторы завершили основную работу, сняв 12-минутную серию в формате 3D, но к широкому показу мультфильм, по данным областных властей, еще не готов – нужно доработать эффекты и графику. Рабочую версию мультфильма губернатор области Алексей Гордеев посмотрел 19 июля в воронежской студии Wizart Animation.

"Предварительно первый показ и творческая встреча с авторами намечена на конец августа", — говорится в сообщении. Планируется, что мультфильм в кинотеатрах Воронежа и области появится 1 сентября – в качестве подарка школьникам к Дню знаний.

"Вторая часть мультфильма — не коммерческий продукт, а подарок мультипликаторов Воронежу, и поэтому будет демонстрироваться бесплатно. Позже каждый желающий сможет посмотреть вторую часть "Котенка с улицы Лизюкова" в сети интернет", — сообщают областные власти. По их данным, создатели мультфильма планируют перевести мультфильм на английский язык и представлять на фестивалях за рубежом.

Улица Лизюкова — центральная улица Северного, самого густонаселенного микрорайона Воронежа. Она названа в честь погибшего в боях за Воронеж в 1942 году генерал-майора Александра Лизюкова. Длина улицы — около 3 километров.

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