Суд Барнаула оштрафовал главу сибирского центра Transparency International

БАРНАУЛ, 19 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Барнаула в среду признал виновным руководителя сибирского центра Transparency International Russia Станислава Андрейчука в проведении несанкционированного митинга и приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей.

Активисты, которые развернули плакаты с лозунгами против коррупции на митинге против терроризма, были задержаны в Барнауле 8 апреля.

"Признали виновным за участие в несогласованной акции 8 апреля. Благодаря блестящей работе защитника Андрея Безрукова я получил минимальное возможное наказание — штраф в 10 тысяч. Готовимся к апелляции. Если нужно, дойдем до ЕСПЧ", — заявил Андрейчук РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости в ГУМВД РФ по Алтайскому краю, Андрейчука доставили в зал суда сотрудники полиции. "Мужчина был доставлен в суд в рамках административного правонарушения по статье 20.2 — участие в несанкционированном митинге", — сказал собеседник агентства.