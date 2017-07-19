ГД приняла во втором чтении проект о праве не продавать билеты дебоширам

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет авиаперевозчику не продавать билет на самолет гражданину, включенному в "черный список" авиапассажиров-дебоширов.

Поправки к проекту подготовили главы комитетов Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В случаях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что для реализации данной нормы необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ, закрепив в нем исключения из общего правила о недопустимости отказа в заключении публичного договора, то есть покупке билета.

Как сообщил Крашенинников, третье чтение законопроекта может состояться осенью.