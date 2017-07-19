Тюменский губернатор премировал победительницу Олимпиады по химии

ТЮМЕНЬ, 19 июл — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев наградил именной премией победительницу международной химической Олимпиады, ученицу гимназии ТюмГУ Екатерину Жигилеву. Юная тюменка выступила в составе сборной России и стала обладательницей серебряной награды в личном зачете, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Олимпиада проходила в городе Накхонпатхом (Таиланд) с 6 по 14 июля, в соревновании приняли участие представители 76 стран. Сборная российских школьников в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали.

"Твоим успехом гордится вся Тюменская область, ты достойно справилась со сложными заданиями, проявила характер и смогла победить достойных соперников. Нужно развиваться, двигаться вперед, надеемся, что ты сможешь реализовать свой большой потенциал", — привел собеседник агентства слова главы региона.

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