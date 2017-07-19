МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия перестает быть одной из основных целей вирусов-шифровальщиков, сообщается в пресс-релизе "Лаборатории Касперского".
При этом доля вымогателей в общем числе заражений мобильными "зловредами" в РФ снизилась до 0,88%, в то время как в 2015–2016 годах этот показатель составлял целых 4,91%.
Такое резкое падение компания объясняет тем, что выросло количество атак вредоносного ПО в целом, на фоне которого доля шифровальщиков "растворилась". Кроме того, снизилась активность троянца Small, который традиционно атакует в первую очередь РФ и страны постсоветского пространства.