Россия перестает быть одной из основных целей вирусов-шифровальщиков

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия перестает быть одной из основных целей вирусов-шифровальщиков, сообщается в пресс-релизе "Лаборатории Касперского".

"Злоумышленники активно осваивают новые территории. Например, Россия ранее входила в десятку государств, отличающихся наиболее интенсивным ростом количества инцидентов с программами-вымогателями, но по итогам отчетного периода уступила место таким странам, как Турция, Вьетнам и Япония", — говорится в сообщении.

При этом доля вымогателей в общем числе заражений мобильными "зловредами" в РФ снизилась до 0,88%, в то время как в 2015–2016 годах этот показатель составлял целых 4,91%.

Такое резкое падение компания объясняет тем, что выросло количество атак вредоносного ПО в целом, на фоне которого доля шифровальщиков "растворилась". Кроме того, снизилась активность троянца Small, который традиционно атакует в первую очередь РФ и страны постсоветского пространства.