В Москве впервые за 80 лет отремонтируют Каменный мост

МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. Капитальный ремонт Большого Каменного моста проведут в Москве впервые за 80 лет, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.
"В частности, должно быть заменено мостовое полотно, отремонтированы системы водоотлива и дренажа, лестничные сходы, произведена полная замена гранитной облицовки", — говорится в сообщении.
Перед этим экспертам предстоит провести инженерно-геологические, экологические, дендрологические изыскания. На разработку проекта отведено 15 месяцев. Заказчиком работ является ГБУ "Гормост", указывается в пресс-релизе.
В июле власти Москвы также объявили конкурс для выбора подрядчика капитального ремонта Большого Москворецкого моста, начальная стоимость контракта 3 миллиарда рублей.