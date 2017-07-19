В Москве впервые за 80 лет отремонтируют Каменный мост

МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. Капитальный ремонт Большого Каменного моста проведут в Москве впервые за 80 лет, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

Как отмечается в нем, предыдущие ремонтные работы на исторически первом металлическом мосту в столице проводились 79 лет назад и к настоящему времени выявлены многочисленные дефекты и разрушения конструктивных элементов сооружения.

"В частности, должно быть заменено мостовое полотно, отремонтированы системы водоотлива и дренажа, лестничные сходы, произведена полная замена гранитной облицовки", — говорится в сообщении.

Перед этим экспертам предстоит провести инженерно-геологические, экологические, дендрологические изыскания. На разработку проекта отведено 15 месяцев. Заказчиком работ является ГБУ "Гормост", указывается в пресс-релизе.

Первый каменный мост в Москве, получивший название Всехсвятского, построен в XVII веке. В 1858 году его заменил на трехпролетный металлический (первый в Москве). В 1938 на этом месте появилась новая конструкция, над которой работали инженер Калмыков, архитекторы Гельфрейх, Щуко и Минкус.

В июле власти Москвы также объявили конкурс для выбора подрядчика капитального ремонта Большого Москворецкого моста, начальная стоимость контракта 3 миллиарда рублей.