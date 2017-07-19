Скоростной трамвай соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Скоростной трамвай к 2019 году соединит два уральских города — Екатеринбург и Верхнюю Пышму, транспортная магистраль будет работать по принципу наземного метро, сообщила в среду администрация Екатеринбурга.

"Проект будущей трамвайной линии уже прошел государственную экспертизу, также были утверждены планировочные решения и трассировка. Сейчас специалистам предстоит провести оценку земельных участков, по которым в будущем пройдет ветка: они будут изъяты у собственников для ее строительства", — говорится в сообщении.

Планируется, что линия будет начинаться на трамвайном кольце на улице Фрезеровщиков, в непосредственной близости от станции метро, пройдет по строящемуся новому микрорайону и далее пойдет по территории Верхней Пышмы. Это позволит жителям двух городов ездить с максимальным комфортом и без пробок, отмечают власти.

Реализация проекта будет разделена на два этапа. На первом будет построена линия от конечной остановки на Фрезеровщиков до границы Екатеринбурга, на втором — по территории Верхней Пышмы. Муниципалитеты будут выполнять функции технических заказчиков на проектирование и строительство. Ориентировочный срок окончания работ — 2019 год, сообщает мэрия.