На Урале вице-губернатор обсудил вопросы ЖКХ с авторами обращений к Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Свердловский вице-губернатор Сергей Швиндт обсудил вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с авторами обращений, поступивших ранее на "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.
"Вице-губернатор Сергей Швиндт по поручению Евгения Куйвашева 19 июля провел личный прием граждан, обратившихся на "Прямую линию с Владимиром Путиным" с вопросами, касающимися сферы жилищно-коммунального хозяйства. По итогам работы будут приняты меры, которые позволят свердловчанам решить возникшие проблемы", — говорится в сообщении.
Жительница Екатеринбурга Вера Касаткина обратилась от лица своей бабушки. По ее словам, дом бабушки уже давно находится в критическом состоянии: провалились полы, рушатся стены, горит проводка. По итогам рассмотрения вопроса было принято решение, что жильцы дома обратятся в межведомственную комиссию городской администрации, чтобы этот объект был признан аварийным, отмечает департамент. Власти рассмотрели и другие обращения.