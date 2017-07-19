Власти ЯНАО направят 262 млн рублей на жилье для молодых семей в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году направят 262 миллиона рублей на улучшение жилищных условий молодых семей, сообщает в среду правительство региона.

"Из окружного бюджета в 2017 году на эти цели (улучшение жилищных условий молодых семей) выделено 262 миллиона рублей. В рамках этой суммы господдержку получат 205 семей. На сегодняшний день 160 семей уже получили на руки свидетельства и занимаются подбором помещений, из них 67 семей уже реализовали свое право на получение выплаты. Мероприятия проводятся в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО" государственной программы округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы", — говорится в сообщении.

Семьи-претенденты на получение социальных выплат в 2017 году по федеральной программе получили на руки 125 свидетельств, из них пять семей уже реализовали свое право на получение соцвыплаты. На цели федеральной целевой программы поддержки молодых семей (ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы) в 2017 году выделено 16,7 миллиона рублей из федерального бюджета.

В порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям внесены изменения. Основное из них – это исключение из окружного направления возможности использовать выплату на погашение задолженности по кредиту, направленному на приобретение жилья в деревянном исполнении. Вместе с тем молодые семьи, имеющие непогашенные кредитные обязательства, возникшие в результате приобретения жилья в деревянном исполнении, могут воспользоваться своим правом на получение государственной поддержки в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы.

За последние шесть лет улучшить свои жилищные условия смогли около 6,7 тысячи ямальских молодых семей, добавили в правительстве ЯНАО.