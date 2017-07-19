На дорогах Тюмени и Тобольска установят более 150 камер

ТЮМЕНЬ, 19 июл — РИА Новости. Более 150 комплексов фотовидеофиксации установят на дорогах Тюмени Тобольска до декабря 2017 года в рамках проекта государственно-частного партнерства, реализуемого правительством Тюменской области и крупнейшей российской телекоммуникационной компанией, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Как показывает статистика, после запуска системы видеонаблюдения за автодорогами аварийность снижается до 50%, вдвое уменьшается количество пострадавших от ДТП, в целом в 6-8 раз улучшается автодисциплина.

"Функциональные возможности устанавливаемых комплексов позволяют фиксировать нарушения правил движения, обеспечивают возможность поиска транспорта, числящегося в угоне или представляющего оперативный интерес. Программное обеспечение системы позволяет распознавать в реальном времени государственные регистрационные знаки транспортных средств с вероятностью не менее 90%", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с марта 2017 года в Тюмени введены в эксплуатацию 12 комплексов фотовидеофиксации, в настоящее время специалисты приступили к следующему этапу реализации проекта, в рамках которого будет установлено еще 23 новых комплекса.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, в регионе реализуется три государственные программы, направленные на обеспечение безопасности граждан — по повышению безопасности дорожного движения, комплексная программа по профилактике правонарушений и антинаркотическая программа. В 2017 году их финансирование из бюджета области cоставит более 500 миллионов рублей.

"Правительство области даже в непростых экономических условиях при формировании бюджета на 2018 год учтет все потребности трех государственных программ. Работа по наведению порядка на дорогах должна быть продолжена", — сказал Якушев.

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