Поклонская попросит организовать контроль за курортным сбором в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская намерена инициировать создание рабочей группы по контролю за курортным сбором в Крыму.
Да, это положительно скажется на туристическом секторе
Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги
Едва ли это что-то изменит
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ. Сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы регионов о введении курортного сбора должны быть приняты к 1 декабря, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.
"До конца недели я направлю обращение на имя главы республики Крым Сергея Аксенова с инициативой создать соответствующую рабочую группу. Необходимо будет мониторить и плюсы, и минусы", — сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, аналогичные рабочие группы стоило бы создать и в других регионах, которые участвуют в эксперименте.
"С чиновников спрос теперь должен быть намного выше. Особое внимание должны обратить на применение закона контролирующие и надзорные органы. Туристы будут платить деньги, и они должны получать услуги и сервис соответствующего качества. Прокурорам будет за что спросить. А депутаты субъектов, где будет введен эксперимент по курортному сбору, могли бы создать рабочую группу по контролю реализации принятого закона", — заявила Поклонская.
В понедельник она отмечала, что курортный сбор может стать стимулом к улучшению работы чиновников, так как с них потом можно будет спросить за недоработки в сфере туризма и в деле улучшения сервиса и услуг.
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