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Общество

Госдума приняла во II чтении проект о садоводческих товариществах

13:2519.07.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы. Архивное фотоПленарное заседание Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств в поселке Щетинка Курской области. 22 августа 2016
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев подчеркнул важность нового закона о садоводческих товариществах
Сейчас в России существуют три формы некоммерческих товариществ.

Согласно проекту в его редакции во втором чтении, дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, а для его ведения и ведения садоводства будет использоваться садоводческое товарищество. В редакции первого чтения упразднение такого вида деятельности не предусматривалось. Огородническое товарищество предполагается использовать для огородничества.

На заседании профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в понедельник замглавы Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко уточнила, что упразднение дачного хозяйства как вида деятельности не исключает возможности построить на участке жилой дом. "И такой жилой дом строить можно, а участки, на которых можно строить жилой дом, — это садовые участки", — отметила она.

Законопроект также предусматривает дополнительные цели создания таких организаций, например обеспечение осваиваемых товариществами участков коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, представление интересов членов товарищества в отношении с третьими лицами.

Для устранения конфликтов предлагается предусмотреть общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы. Кроме того, предусматривается создание в товариществах органов управления и определяются правовые отношения, связанные с оборотом имущества общего пользования товарищества.

Проект также устанавливает единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в пользование.

ДОРАБОТКА

Абрамченко уточнила на заседании комитета, что редакция законопроекта во втором чтении включает доработку нескольких направлений. В частности, заметила она, проработаны вопросы, которые связаны с приобретением прав на общее имущество в конкретном некоммерческом объединении, а также положения, касающиеся корпоративных процедур.

"Очень много было критики уже действующих некоммерческих объединений граждан относительно выборов, относительно членских взносов, относительно целого круга вопросов, связанных именно с корпоративными отношениями", — пояснила необходимость изменений заместитель министра экономического развития РФ.

Кроме того, Абрамченко сообщила, что во втором чтении более точно определены полномочия лиц, которые ведут садовничество и огородничество без членства в конкретном некоммерческом объединении.

Замглавы Минэкономразвития обратила внимание, что были проработаны положения о государственной поддержке. "По государственной поддержке была большая дискуссия. Конечно, вернули в текст, и мало того, предусмотрели еще два новых направления — это возможность передать в собственность субъекта или муниципалитета дороги, линии электропередач и иную инженерию, которую сегодня граждане не в состоянии содержать на должном уровне", — объяснила Абрамченко.

Дача. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Россияне теряют интерес к дачному отдыху, показал опрос
По словам замминистра, были изменены нормы о переходном положении. "Если помните, в первом чтении был конкретный срок (до 31 декабря 2020 года — ред.), до которого необходимо было осуществить перерегистрацию и привести в соответствие с Гражданским кодексом учредительные документы. Сейчас… от такого отсекательного срока мы отказались. И теперь формулировка: что необходимо приводить учредительные документы в соответствие, но при первом изменении", — рассказала о нововведении Абрамченко.

Во втором чтении законопроекта поправками в закон "О недрах" была введена статья, в которой закреплены нормы добычи подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими хозяйствами. Другой поправкой уточняется, что такие некоммерческие организации вправе осуществлять такую добычу для целей хозяйственно-бытового водоснабжения до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами.

"То, что касается получения лицензий на пользование водой. На самом деле, тоже сейчас такая история, которая набирает обороты в своих конфликтах, потому что, по сути, на сегодняшний день практически все садоводства — нарушители. Потому что нет лицензий, это дорого", — прокомментировал сегодняшнюю ситуацию глава профильного комитета Николай Николаев на заседании в понедельник.

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Общество
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