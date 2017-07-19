Совет Федерации одобрил закон о досудебном решении споров по ОСАГО

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили внесенный Верховным судом РФ закон о досудебном урегулировании споров между страховщиками при прямом возмещении убытков по ОСАГО.
Такой спор будет рассматриваться комиссией в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления заявления. В случае, если страховщик не согласен с решением комиссии или комиссия не приняла решение в установленный срок, спор рассматривается арбитражным судом по исковому заявлению страховщика.
Устав профессионального объединения страховщиков может предусматривать образование коллегиального органа управления, к компетенции которого может быть отнесено решение вопроса об образовании данной комиссии и утверждения положения о ней.
Верховный суд считает, что отсутствие досудебного урегулирования споров, связанных с прямым возмещением убытков по ОСАГО, "необоснованно переносит разрешение спора из сферы профессионального сообщества страховых компаний в государственный суд".