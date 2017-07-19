В Черное море вышла экспедиция по поиску затонувших в годы войны кораблей

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Экспедиция по поиску затонувших в годы Великой Отечественной войны советских надводных кораблей и подлодок вышла из Севастополя на борту гидрографического судна Черноморского флота ГС-86 и начала работу в Черном море у побережья Крыма, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Сегодня гидрографическое судно ГС-86 с экспедицией на борту вышло в Черное море и приступило к выполнению первого этапа экспедиции по поиску затонувших подводных лодок и кораблей в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны", — сказал Булгаков, слова которого процитировал департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
В ближайшую неделю экспедиция будет проводить поисковые работы в районе Севастополя, на переходе Феодосия – Туапсе, в Керченском проливе у Таманского полуострова.
В составе экспедиции работают представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, экспедиционного центра Минобороны России и управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.