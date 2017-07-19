В Черное море вышла экспедиция по поиску затонувших в годы войны кораблей

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Экспедиция по поиску затонувших в годы Великой Отечественной войны советских надводных кораблей и подлодок вышла из Севастополя на борту гидрографического судна Черноморского флота ГС-86 и начала работу в Черном море у побережья Крыма, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Объектами поиска и обследования экспедиции определены эскадренный миноносец "Смышленый", тральщик Т-413, бронекатер 73, сторожевой катер 092, транспорт "Чапаев", самолеты-штурмовики Ил-2, а также неизвестные суда и объекты.

"Сегодня гидрографическое судно ГС-86 с экспедицией на борту вышло в Черное море и приступило к выполнению первого этапа экспедиции по поиску затонувших подводных лодок и кораблей в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны", — сказал Булгаков, слова которого процитировал департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

В ближайшую неделю экспедиция будет проводить поисковые работы в районе Севастополя, на переходе Феодосия – Туапсе, в Керченском проливе у Таманского полуострова.

Экспедиция вернется в Севастополь 29 июля. С 31 июля по 12 августа будет проведен второй этап экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях, где поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи. В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек, будут задействованы суда вспомогательного флота ВМФ России.

В составе экспедиции работают представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, экспедиционного центра Минобороны России и управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.