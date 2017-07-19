Росгвардия зафиксировала рост несанкционированных акций в ЦФО в 2017 году

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Центральном федеральном округе произошло на 20 больше несанкционированных мероприятий в первом полугодии 2017 года по сравнению с предыдущим, сообщил на брифинге заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Анатолий Якубовский.
По его словам, большинство общественно-политических мероприятий было проведено в Москве, в остальных субъектах активность населения не превышает "статистических размеров". Всего, как сообщил Якубовский, количество всех акций снизилось на 18% и составило 467 мероприятий.