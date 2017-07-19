Росгвардия зафиксировала рост несанкционированных акций в ЦФО в 2017 году

Во время акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017. Архивное фото

Во время акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017. Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Центральном федеральном округе произошло на 20 больше несанкционированных мероприятий в первом полугодии 2017 года по сравнению с предыдущим, сообщил на брифинге заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Анатолий Якубовский.

"Хочу отметить, что произошло возрастание количества несанкционированных с органами исполнительной власти акций с 11 в прошлом году до 31 акции", — сказал он.

По его словам, большинство общественно-политических мероприятий было проведено в Москве, в остальных субъектах активность населения не превышает "статистических размеров". Всего, как сообщил Якубовский, количество всех акций снизилось на 18% и составило 467 мероприятий.